A testa alta a Fiorenzuola una mostra per ricordare riflettere e non dimenticare

Dal 19 maggio al 13 giugno, nel chiostro del Municipio di Fiorenzuola, sarà allestita una mostra fotografica itinerante promossa dalla Camera dei Deputati. L’esposizione presenta immagini di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e del Prefetto Generale, con l’obiettivo di ricordare e riflettere su figure che hanno avuto un ruolo importante nella lotta contro la criminalità e la mafia. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e senza la presenza di eventi collaterali.

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