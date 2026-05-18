A testa alta a Fiorenzuola una mostra per ricordare riflettere e non dimenticare
Dal 19 maggio al 13 giugno, nel chiostro del Municipio di Fiorenzuola, sarà allestita una mostra fotografica itinerante promossa dalla Camera dei Deputati. L’esposizione presenta immagini di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e del Prefetto Generale, con l’obiettivo di ricordare e riflettere su figure che hanno avuto un ruolo importante nella lotta contro la criminalità e la mafia. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e senza la presenza di eventi collaterali.
Da martedì 19 maggio a sabato 13 giugno il chiostro del Municipio di Fiorenzuola ospiterà la mostra fotografica itinerante realizzata dalla Camera dei Deputati dedicata alle figure di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e del Prefetto Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa.Uomini delle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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