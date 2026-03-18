Sguardi che parlano Inaugurata a Palazzo Ducale la mostra fotografica ’Ti rivedo nei tuoi occhi’

A Palazzo Ducale è stata inaugurata la mostra fotografica 'Ti rivedo nei tuoi occhi', un’esposizione dedicata agli sguardi e alle emozioni che trasmettono. Le fotografie in mostra ritraggono volti diversi, catturando espressioni e intensità attraverso gli occhi. La manifestazione presenta immagini di vari autori e si concentra sul potere comunicativo di questo elemento del volto umano.

Gli occhi, prima di tutto. Occhi che si accendono, che cercano, che raccontano. È stata inaugurata ieri mattina, a Palazzo Ducale, la mostra ’Ti rivedo nei tuoi occhi’, progetto che mette al centro proprio lo sguardo, trasformando la fotografia in uno strumento capace di restituire identità e presenza alle persone con decadimento cognitivo. Un momento partecipato e carico di emozione, culminato nel taglio del nastro affidato al presidente della Provincia, Roberto Valettini, presenti il deputato di FdI Alessandro Amorese e l’assessore alla cultura del Comune di Massa Monica Bertoneri. L’inaugurazione, che ha visto la presenza anche di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sguardi che parlano. Inaugurata a Palazzo Ducale la mostra fotografica ’Ti rivedo nei tuoi occhi’ Articoli correlati Colleferro. Inaugurata a Palazzo Morandi la mostra fotografica “Orizzonti, sospesi tra cielo e mare” di Ettore Caratelli e Giancarlo NecciaCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Taglio del nastro Sabato 14 Febbraio nella prestigiosa sede dell’Aula Consiliare del Comune di... "Sguardi di donna", taglio del nastro per la mostra fotograficaTaglio del nastro all’Infopoint di piazza della Libertà per l’esposizione degli scatti di "Sguardi di donna", contest indetto in occasione della... Contenuti e approfondimenti su Palazzo Ducale Discussioni sull' argomento Sguardi che parlano. Inaugurata a Palazzo Ducale la mostra fotografica ’Ti rivedo nei tuoi occhi’; Sguardi sul paesaggio; A Palazzo Ducale è stata inaugurata la mostra Storie sottovoce: l’arte di Silvia Pazzola racconta la storia delle donne. Lucca celebra il "suo" Scarpia: a Palazzo Ducale la presentazione del libro dedicato al baritono Guido Malfatti Sabato 28 marzo alle ore 11, la rassegna Pila di Libri ospita il volume di Sirio Del Grande e Fabrizio Malfatti nella sala Antica Armeria della Provin - facebook.com facebook Mancano due settimane alla riapertura del Palazzo Ducale di Sassuolo! A partire dal 27 marzo sarà possibile tornare a visitare una delle più importanti residenze barocche dell’Italia settentrionale. Pitture murali, decorazioni a stucco, fontane e scultura x.com