Durante una visita in Irlanda del Nord, un gabbiano si è avvicinato e ha colpito la giacca del Re. L'episodio è stato documentato e ha attirato l'attenzione dei presenti. Non sono state riportate dichiarazioni ufficiali riguardo alla reazione del Sovrano all'attacco improvviso, né confronti con le reazioni di altri membri della famiglia reale. L'incidente ha suscitato curiosità tra chi era presente, senza che si siano verificati altri sviluppi pubblici.

? Domande chiave Come ha reagito il Re all'attacco improvviso dell'uccello?. Chi ha paragonato la reazione di Carlo a quella di Elisabetta?. Cosa ha fatto Camilla nel pub locale dopo la visita al negozio?. Perché l'incidente con il gabbiano è considerato un segno di fortuna?.? In Breve La visita è iniziata martedì 19 maggio con un incontro sulle tradizioni musicali locali.. Testimone Irene Marting ha osservato l'accaduto a Newcastle durante l'incontro con la popolazione.. Camilla ha visitato il pub The Parson’s Nose e il negozio ER Wilson.. La coppia si è riunita mercoledì 20 maggio al Castello di Hillsborough.. Il Re Carlo è stato colpito da un gabbiano a Newcastle mercoledì 20 maggio, durante una visita ufficiale in Irlanda del Nord che ha la Regina Camilla impegnata tra i locali storici di Royal Hillsborough. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - In visita in Irlanda del Nord, un gabbiano colpisce la giacca di Re Carlo

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