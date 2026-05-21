Si intitola " Bird of prey. Concerto per rapaci " e sarà rappresentato sabato 30 alle 20, al teatro Bonci. Inserito nei tanti eventi di CreAzioni, Festival di teatro e scuola "Elisabetta Turroni", promosso da Ert Fondazione e Comune, vede recitare, cantare, ballare 14 studenti dalla prima alla quinta classe dell’Istituto professionale Versari-Macrelli, sotto la guida di Giacomo Garaffoni (premio autori alla Biennale di Venezia, premio Giovane arte contemporanea della Regione), con musiche originali del dj Filippo Aletti. Non un saggio di fine anno, non la valorizzazione di talenti, ma la conclusione di un progetto educativo che analizza e rappresenta il tema della violenza di gruppo minorile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In scena la violenza tra minori

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