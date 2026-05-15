Violenza tra i minori | Capone chiede un patto sociale in Puglia

In Puglia, si discute di violenza tra i minori e delle strategie per contrastarla. Un esponente ha proposto di instaurare un patto sociale per affrontare il problema. Sono previsti incontri con rappresentanti delle scuole e delle famiglie nelle città di Taranto e Lecce, per analizzare le cause del disagio giovanile. Al momento, non sono stati ancora definiti quali soggetti verranno convocati, ma l’obiettivo è coinvolgere diversi attori per cercare soluzioni condivise.

? Domande chiave Come possono le scuole e le famiglie fermare la rabbia giovanile?. Quali soggetti verranno convocati per affrontare il malessere a Taranto e Lecce?. Perché le sanzioni punitive non bastano a contenere la violenza dei minori?. Chi deve assumersi la responsabilità di intercettare il disagio prima della tragedia?.? In Breve Richiesta audizione congiunta ai presidenti Felice Spaccavento e Annagrazia Angolano.. Coinvolgimento di psicologi, assistenti sociali, tribunali per i minorenni e università pugliesi.. Focus su episodi di violenza giovanile segnalati nelle città di Taranto e Lecce.. Obiettivo prevenzione tramite coordinamento tra scuole, famiglie e istituzioni regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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