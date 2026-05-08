Formazione | la Provincia un ponte tra la scuola e il lavoro

Da latinatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Latina ha annunciato la disponibilità a ospitare percorsi di formazione tra scuola e lavoro, continuando l’attività avviata negli anni passati con i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. La collaborazione mira a favorire la connessione tra istituti scolastici e il mondo del lavoro, offrendo opportunità pratiche agli studenti. L’ente si impegna a mantenere questa funzione di supporto all’integrazione tra formazione scolastica e esperienza professionale.

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La Provincia di Latina si è resa disponile a essere soggetto ospitante nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, dando continuità all’esperienza maturata negli anni precedenti nell’ambito dei Pcto. I progetti dovranno essere presentati dalle scuole a inizio del prossimo anno scolastico.Lo ha.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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