Formazione | la Provincia un ponte tra la scuola e il lavoro

La Provincia di Latina ha annunciato la disponibilità a ospitare percorsi di formazione tra scuola e lavoro, continuando l’attività avviata negli anni passati con i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. La collaborazione mira a favorire la connessione tra istituti scolastici e il mondo del lavoro, offrendo opportunità pratiche agli studenti. L’ente si impegna a mantenere questa funzione di supporto all’integrazione tra formazione scolastica e esperienza professionale.

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La Provincia di Latina si è resa disponile a essere soggetto ospitante nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, dando continuità all’esperienza maturata negli anni precedenti nell’ambito dei Pcto. I progetti dovranno essere presentati dalle scuole a inizio del prossimo anno scolastico.Lo ha.🔗 Leggi su Latinatoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Pubblici esercizi e giovani: il ponte tra formazione e lavoroVittorio Dall’Aglio Presidente Confcommercio Parma: "Strumenti fondamentali per affrontare una delle criticità più rilevanti del settore: la carenza... Parco Regionale Dei Castelli Romani. Formazione scuola-lavoro. Il percorso verso la sostenibilità e la cittadinanza attivaCronache Cittadine PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) – I Guardiaparco e i volontari del Servizio Civile Universale del Parco dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giovani, formazione e lavoro: una plenaria a Orzinuovi sulle sfide occupazionali della Bassa Bresciana; Formazione: la Provincia un ponte tra la scuola e il lavoro; Formazione, pubblicato decreto degli enti ammessi con riserva all’Avviso 1; Asuit e Ordine ingegneri, firmato l’accordo sulla formazione. Provincia di Latina, scuola e istituzioni insieme per programmare il futuro della formazioneNel corso dell’incontro, il Presidente della Provincia ha sottolineato il valore strategico della collaborazione tra istituzioni e sistema scolastico ... latinaquotidiano.it Provincia di Perugia, nuova piattaforma per la formazione del personaleÈ stata presentata questa mattina ai dirigenti dell'ente, nella sala Falcone e Borsellino della Provincia di Perugia, la nuova piattaforma gestionale per la formazione del personale Ennuplo Wx, ... ansa.it Il Movimento delle scuole di formazione chiede un intervento della Regione Campania sugli esami oggetto dell’inchiesta di Fanpage.it. - facebook.com facebook Si accende il dibattito attorno ai percorsi di specializzazione destinati alla formazione dei docenti di sostegno: non risultano posti destinati alla scuola secondaria di secondo grado. Tutte le novità in vista del decreto attuativo. tuttoscuola.com/tfa-sostegno-x… x.com