In piazza contro l' aumento Irpef per coprire il buco della sanità | il centrodestra annuncia manifestazione

Da baritoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra pugliese ha comunicato l’organizzazione di una manifestazione pubblica per opporsi all’aumento dell’addizionale Irpef. La decisione arriva dopo che il Consiglio regionale ha approvato una misura per coprire un disavanzo di 350 milioni di euro nel settore sanitario. La protesta si terrà in piazza e coinvolgerà cittadini e rappresentanti politici, che intendono contestare la scelta di aumentare le tasse per far fronte alle criticità del sistema sanitario locale.

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Dai banchi del Consiglio regionale alla protesta di piazza. Il centrodestra pugliese annuncia una manifestazione per dire no all'aumento dell'addizionale Irpef per ripianare il disavanzo da 350 milioni della sanità.Un flash mob il 27 maggio"Sotto la forte spinta dei tantissimi cittadini pugliesi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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