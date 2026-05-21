In piazza contro l' aumento Irpef per coprire il buco della sanità | il centrodestra annuncia manifestazione

Il centrodestra pugliese ha comunicato l’organizzazione di una manifestazione pubblica per opporsi all’aumento dell’addizionale Irpef. La decisione arriva dopo che il Consiglio regionale ha approvato una misura per coprire un disavanzo di 350 milioni di euro nel settore sanitario. La protesta si terrà in piazza e coinvolgerà cittadini e rappresentanti politici, che intendono contestare la scelta di aumentare le tasse per far fronte alle criticità del sistema sanitario locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui