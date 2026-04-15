Puglia rischio aumento Irpef per coprire il buco in sanità
In Puglia, l’amministrazione regionale sta considerando un aumento delle aliquote Irpef per coprire un deficit di 369 milioni di euro nel bilancio della sanità. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di trovare risorse aggiuntive per garantire i servizi sanitari locali. La questione riguarda principalmente le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le possibili conseguenze sul reddito dei cittadini.
L’amministrazione regionale della Puglia valuta un intervento sulle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per colmare un disavanzo di 369 milioni di euro nel bilancio della sanità locale. La decisione, comunicata dall’assessore alla Salute Pentassuglia durante la presentazione del report relativo ai trapianti del 2025, punta a garantire la stabilità dei servizi sanitari attraverso strumenti previsti dalla normativa vigente. Il piano di copertura per il deficit sanitario regionale. Un buco di 369 milioni di euro caratterizza attualmente i conti destinati alla sanità in Puglia, una cifra che impone una riflessione sulle modalità di gestione delle risorse pubbliche.🔗 Leggi su Ameve.eu
SANITÀ PUGLIA, BUCO DA 300 MILIONI RISCHIO AUMENTO IRPEF
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