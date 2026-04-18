Il sindaco De Martinis alla Camera per sostenere la proposta di legge sull' istituzione della Comunità marina o lacuale

Il sindaco di Montesilvano, accompagnato dall'assessore al turismo, ha preso parte a un'udienza presso la Camera dei deputati. L'iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali in supporto di una proposta di legge presentata da alcuni parlamentari. La proposta mira a creare ufficialmente una comunità marina o lacuale, con l’obiettivo di regolamentare e promuovere le aree interessate.

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, assieme all'assessore al turismo Corinna Sandias, in rappresentanza del Comune ha partecipato alla camera dei deputati all'iniziativa di sostegno alla proposta di legge avanzata da alcuni parlamentari, che punta a istituire ufficialmente la.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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