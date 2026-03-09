San Nicolò | due date per la donna contro lo spopolamento

A San Nicolò d’Arcidano sono state annunciate due date dedicate alle donne, nell’ambito dell’iniziativa Marzo Donna. L’evento comprende due appuntamenti culturali organizzati in occasione della Giornata internazionale della donna. La manifestazione mira a promuovere l’attenzione sul ruolo femminile e sulla condizione delle donne nel territorio. I dettagli sugli eventi sono stati comunicati dall’amministrazione comunale.

San Nicolò d'Arcidano ha attivato l'iniziativa Marzo Donna, strutturata su due appuntamenti culturali dedicati alla celebrazione della Giornata internazionale della donna. Le sessioni si terranno nella biblioteca comunale il venerdì 13 marzo e il venerdì 27 marzo, sotto la spinta dell'assessorato alle Pari Opportunità e alla Cultura. L'obiettivo è creare spazi di confronto sulla parità di genere e sulla valorizzazione del ruolo femminile nel territorio. La scelta di organizzare eventi in un borgo interno come San Nicolò d'Arcidano assume un peso particolare in un contesto regionale segnato dallo spopolamento delle zone interne e dalla necessità di rivitalizzare i centri minori.