In Italia resta alta l’allerta Preso un 15enne pronto a colpire

In Italia si registra ancora un livello elevato di allerta, dopo l’arresto di un ragazzo tunisino di 15 anni, residente nel Senese con i genitori. La polizia lo ha catturato con l’accusa di terrorismo internazionale. L’indagine ha portato al fermo del minorenne, che era considerato una possibile minaccia. La notizia ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e le autorità. La questione della sicurezza sui giovani e il rischio di radicalizzazione vengono monitorate attentamente.

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Arrestato per terrorismo internazionale un 15enne tunisino, residente con i genitori nel Senese. Grazie a un'attività della Digos di Firenze sviluppata anche sulla base di segnalazioni dell'intelligence, gli inquirenti hanno intercettato messaggi in cui si diceva pronto a colpire, mentre gli estremisti in contatto con lui gli avevano anche fornito istruzioni sui luoghi da scegliere per un attentato. Pericolo concreto, tanto che la gip del tribunale dei minori di Firenze che ha accolto la richiesta di arresto della procura, nell'ordinanza, definisce il ragazzo «un soggetto pericoloso capace di commettere atti gravi, non avendo mutato le proprie pericolose convinzioni ideologiche». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In Italia resta alta l’allerta. Preso un 15enne "pronto a colpire" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LAS LOCURAS DE DON QUIJOTE (2006) | Película Completa en Español HD Sullo stesso argomento Leggi anche: La polizia ha arrestato un 15enne pronto a colpire in Italia per conto dell'Isis Leggi anche: Firenze, 15enne tunisino arrestato per terrorismo: “Era pronto a colpire” S&P conferma il rating dell’Italia: outlook positivo ma resta alta l’attenzione sui conti pubblici • Spread in lieve rialzo e Btp sotto pressione con rendimenti in aumento. Pesano le tensioni geopolitiche e i timori inflazionistici, mentre il rating S&P… x.com S&P conferma il rating dell’Italia: outlook positivo ma resta alta l’attenzione sui conti pubbliciSpread in lieve rialzo e Btp sotto pressione con rendimenti in aumento. Pesano le tensioni geopolitiche e i timori inflazionistici, mentre il rating S&P sull’Italia resta stabile. msn.com