In Italia resta alta l’allerta Preso un 15enne pronto a colpire
In Italia si registra ancora un livello elevato di allerta, dopo l’arresto di un ragazzo tunisino di 15 anni, residente nel Senese con i genitori. La polizia lo ha catturato con l’accusa di terrorismo internazionale. L’indagine ha portato al fermo del minorenne, che era considerato una possibile minaccia. La notizia ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e le autorità. La questione della sicurezza sui giovani e il rischio di radicalizzazione vengono monitorate attentamente.
Arrestato per terrorismo internazionale un 15enne tunisino, residente con i genitori nel Senese. Grazie a un'attività della Digos di Firenze sviluppata anche sulla base di segnalazioni dell'intelligence, gli inquirenti hanno intercettato messaggi in cui si diceva pronto a colpire, mentre gli estremisti in contatto con lui gli avevano anche fornito istruzioni sui luoghi da scegliere per un attentato. Pericolo concreto, tanto che la gip del tribunale dei minori di Firenze che ha accolto la richiesta di arresto della procura, nell'ordinanza, definisce il ragazzo «un soggetto pericoloso capace di commettere atti gravi, non avendo mutato le proprie pericolose convinzioni ideologiche». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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