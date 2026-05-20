La polizia ha arrestato un 15enne pronto a colpire in Italia per conto dell' Isis

Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato dalla polizia a Firenze con l'accusa di aver pianificato un attentato legato all'Isis. Secondo le fonti ufficiali, il giovane avrebbe manifestato l’intenzione di colpire in Italia e si trovava in attesa del momento opportuno per agire. L’indagine ha portato all’arresto prima che potesse mettere in atto qualsiasi azione. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto al terrorismo internazionale condotta dalle forze dell’ordine.

Era pronto a passare all'azione. Aspettava solo il momento giusto. Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato dalla polizia a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo gli inquirenti il giovane avrebbe manifestato la disponibilità a compiere. 🔗 Leggi su Today.it

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