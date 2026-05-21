Se l’idea è una freccia, il sentimento è un cerchio: come non affermare questo alla presentazione di " In hoc Palio vinces – Volume 2 ", di Diego Consales, viaggio che riprende l’esamina dei drappelloni che dal 1980 al 1999 hanno fatto sognare i contradaioli, edito da Extempora. Il cerchio si chiude infatti con la presentazione nel Cortile del Podestà, luogo in cui si sono sempre incontrati, dal 1985 in avanti, i contradaioli con le opere oggi custodite nei loro musei. "Questa è una pubblicazione meritoria – ha affermato nel saluto il sindaco Nicoletta Fabio – perché ci offre una visione completa dei simboli iconografici, il luogo ideale perché qui vengono presentati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "In hoc Palio vinces". Consales ripercorre venti anni di drappelloni

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