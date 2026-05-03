Un giovane di vent’anni è morto in un incidente in moto a Baggio. Era un meccanico e aveva una bambina. Le sue parole lasciate sui social dopo la sua scomparsa sono un messaggio di affetto e ricordo per il fratello, che immagina in un viaggio oltre la vita. La famiglia e gli amici si sono riuniti per ricordarlo, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Milano, 3 maggio 2026 – “Non sarà mai un addio””, “Vola più in alto che puoi”. “Fratellone, chissà cosa starai facendo lassù. Qua non riusciamo a smettere di pensarti, oggi ci hai ucciso, adesso ci manca un pezzo di cuore” Sono alcuni dei messaggi che le sorelle e gli amici hanno scritto per Giovanni Francesco, detto Giannino o ‘Nanni’ Consales, morto la notte del 1° maggio in via Tesio. Aveva 20 anni e lascia la sua compagna e una bimba di appena 10 mesi. Stando a quanto ricostruito al momento dalla polizia locale, quella notte si era messo alla guida dello scooter Yamaha RayZr 125 di proprietà dell’amico P.B., venticinquenne, che era passeggero sullo stesso motorino e che ora è in gravi condizioni, ricoverato in prognosi riservata al San Carlo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nanni Consales morto in moto a vent’anni, papà di una bimba e meccanico a Baggio: “Non sarà mai un addio”

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