Smart working sconti sui mezzi pubblici e tagli al riscaldamento | il piano dell’Ue per ridurre le bollette Ecco cosa prevede

L’Unione Europea ha approvato un piano che include l’obbligo di svolgere almeno un giorno di smart working a settimana, l’introduzione di sconti sui mezzi pubblici e la riduzione delle temperature negli edifici pubblici. La proposta mira a contenere i costi energetici e limitare il consumo di risorse. Le misure sono state annunciate in risposta all’aumento delle bollette e alla crisi energetica in corso.

Almeno un giorno di smart working obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento. La Commissione europea si prepara a presentare il 22 aprile il piano “Accelerate EU”, con una serie di raccomandazioni rivolte agli Stati membri per affrontare la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. Un’iniziativa che arriva a soli quattro anni dalla crisi provocata dall’invasione russa dell’Ucraina e che vede, ancora una volta, l’Unione europea confrontarsi con una nuova emergenza, già in grado di frenare la crescita del continente e contribuire all’aumento dell’inflazione. Il contesto internazionale resta infatti particolarmente instabile.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Il piano Ue anti crisi: smart working, sconti sui trasporti e tagli al riscaldamentoLa Commissione europea ha stilato una serie di raccomandazioni ai Paesi membri nella bozza del piano Accelerate Eu, atteso il 22 aprile, per... Un giorno di smart working e voucher per le bollette: il piano Ue per "disintossicarsi" dal petrolioL'Ue raccomanderà agli Stati membri di rendere obbligatorio almeno un giorno di smart working a settimana. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Smart working 2026: nuove regole sulla sicurezza; Sicurezza sul Lavoro, cosa cambia dal 7 aprile 2026; Articolo: Il Decreto Sicurezza diventa legge: novità, conferme e istruzioni operative; Decreto Primo maggio, dal bonus giovani alle agevolazioni per le lavoratrici: le ipotesi. Piano UE anti-crisi: smart working obbligatorio, meno riscaldamento e sconti sui trasporti. E Salvini attaccaA fonte dell'aumento dei costi energetici, con la crisi in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz, l'Ue corre ai ripari. La Commissione ha varato un pacchetto di misure, Accelerate Eu, ch ... tg.la7.it Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misureLeggi su Sky TG24 l'articolo Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misure ... tg24.sky.it La Commissione europea prepara il piano Accelerate Eu Tra le idee sottoposte ai Paesi europei c’è quella di spingere le aziende a introdurre almeno un giorno di smart working obbligatorio a settimana. Cosa sappiamo: https://fanpa.ge/1xd7a - facebook.com facebook Carlo #Zampa a @radio_romanista : "Abbiamo una proprietà in smart working". Poi su #Ranieri... #ASRoma x.com