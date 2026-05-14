Piano Casa 2026 in Gazzetta Ufficiale | tutte le misure

Da leggioggi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Decreto-Legge 7 maggio 2026, numero 66, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e è entrato in vigore l’8 maggio. Il provvedimento introduce una serie di misure specifiche dedicate alla realizzazione del Piano Casa 2026. Queste norme riguardano interventi e procedure per favorire lo sviluppo nel settore edilizio e abitativo. La pubblicazione ufficiale fornisce dettagli sulle disposizioni adottate e sui tempi di applicazione di queste nuove disposizioni legislative.

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