Dieci cani chiusi in gabbia tra sporcizia e gravi condizioni di sofferenza | salvati dai carabinieri in Irpinia

I carabinieri di Monteforte Irpino hanno ritrovato dieci cani rinchiusi in gabbie sporche e in cattive condizioni di salute in un'area del Parco regionale del Partenio. I cani sono stati rimossi e affidati a un canile giudiziario. Un uomo è stato denunciato per maltrattamento e detenzione abusiva degli animali.

Contenuti utili per approfondire Dieci cani Argomenti discussi: Il Regno Unito potrebbe mettere al bando 67 razze di cani, anche i Corgi della regina Elisabetta; Allevamento abusivo di cani nel Chivassese: sei indagati, chiesto il rinvio a giudizio. Cani chiusi in piccole gabbie mentre i padroni sono in vacanza, gli animali lasciati al freddo sotto la pioggia: maxi multa a 3 famiglieSAONARA - Cinque cani in tre distinte abitazioni hanno trascorso l'estate in spazi angusti, abbandonati al loro destino, senza la possibilità di sgambettare in aree verdi. I tre episodi di ...