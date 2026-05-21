In Emilia-Romagna 22 mila giovani coinvolti in progetti musicali a scuola nuovo bando della Regione

In Emilia-Romagna, circa 22 mila studenti sono coinvolti in progetti musicali promossi nelle scuole grazie a un nuovo bando regionale. Questa iniziativa mira a integrare la musica nel percorso educativo, offrendo agli studenti la possibilità di sviluppare competenze culturali e creative. Viene inoltre rafforzata la socializzazione tra i giovani e si favoriscono attività di inclusione. La regione ha destinato fondi specifici per sostenere queste iniziative, che coinvolgono diversi istituti scolastici della zona.

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