In Emilia-Romagna 22 mila giovani coinvolti in progetti musicali a scuola nuovo bando della Regione

Da forlitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Emilia-Romagna, circa 22 mila studenti sono coinvolti in progetti musicali promossi nelle scuole grazie a un nuovo bando regionale. Questa iniziativa mira a integrare la musica nel percorso educativo, offrendo agli studenti la possibilità di sviluppare competenze culturali e creative. Viene inoltre rafforzata la socializzazione tra i giovani e si favoriscono attività di inclusione. La regione ha destinato fondi specifici per sostenere queste iniziative, che coinvolgono diversi istituti scolastici della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quando la musica entra nelle scuole crescono opportunità educative, creatività, competenze culturali e si moltiplicano gli strumenti di socializzazione e inclusione. Lo dimostrano i progetti di avviamento musicale finanziati dalla Regione Emilia-Romagna - attraverso i fondi europei del Programma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Crans-Montana, 13 italiani feriti e 6 dispersi - 1Mattina News 02/01/2026

Video Crans-Montana, 13 italiani feriti e 6 dispersi - 1Mattina News 02/01/2026

Sullo stesso argomento

Emilia-Romagna: nuovo bando e fondi per i Live club della regione? Cosa scoprirai Quali requisiti tecnici deve rispettare un locale per ottenere i fondi? Come vengono ripartiti i contributi tra le diverse province...

Musica a scuola anche d’estate, l’Emilia-Romagna finanzia progetti gratuiti con 2,65 milioniLa Regione Emilia-Romagna ha approvato un nuovo avviso pubblico da 2 milioni e 650mila euro per finanziare progetti di alfabetizzazione ed educazione...

emilia romagna in emilia romagna 22Alluvione in Emilia-Romagna, il miliardo bruciato del PNRR e la ricostruzione flopEvaporato. Che fine ha fatto il miliardo di euro che doveva servire a ricostruire l’Emilia-Romagna dopo l’alluvione del 2023, quello dopo il quale Giorgia Meloni si mise a girare alcune zone colpite i ... msn.com

In Emilia-Romagna al via 'Scuole aperte' al pomeriggio con 22 progettiSono tanti i comuni dell'Emilia-Romagna dove i ragazzi delle medie potranno sperimentare le tante attività delle 'Scuole aperte' al pomeriggio, con iniziative che spaziano da atelier e laboratori a ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web