In Emilia-Romagna 22 mila giovani coinvolti in progetti musicali a scuola nuovo bando della Regione
In Emilia-Romagna, circa 22 mila studenti sono coinvolti in progetti musicali promossi nelle scuole grazie a un nuovo bando regionale. Questa iniziativa mira a integrare la musica nel percorso educativo, offrendo agli studenti la possibilità di sviluppare competenze culturali e creative. Viene inoltre rafforzata la socializzazione tra i giovani e si favoriscono attività di inclusione. La regione ha destinato fondi specifici per sostenere queste iniziative, che coinvolgono diversi istituti scolastici della zona.
Quando la musica entra nelle scuole crescono opportunità educative, creatività, competenze culturali e si moltiplicano gli strumenti di socializzazione e inclusione. Lo dimostrano i progetti di avviamento musicale finanziati dalla Regione Emilia-Romagna - attraverso i fondi europei del Programma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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