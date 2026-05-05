In Emilia-Romagna è stato pubblicato un nuovo bando che mette a disposizione fondi dedicati ai Live club della regione. Il contributo è destinato ai locali che rispettano specifici requisiti tecnici e si rivolge alle diverse province regionali. La ripartizione dei fondi avviene in base a criteri stabiliti nel bando, che definiscono anche le modalità di accesso alle risorse disponibili. Le domande si devono presentare entro i termini indicati nel documento ufficiale.

? Cosa scoprirai Quali requisiti tecnici deve rispettare un locale per ottenere i fondi?. Come vengono ripartiti i contributi tra le diverse province regionali?. Chi deve certificare il pagamento dei compensi agli artisti per partecipare?. Perché la nuova finestra temporale favorisce i club della musica originale?.? In Breve Domande aperte dal 15 maggio al 15 giugno per nuove iscrizioni regionali.. L'assessora Allegni punta a sostenere la filiera musicale e la sperimentazione.. L'anno scorso 285mila euro sono stati ripartiti tra 17 locali regionali.. Requisiti: sede in regione, attività triennale e capacità tra 75 e 1500 persone.. La Giunta regionale ha approvato il 5 maggio 2026 l’apertura di una finestra straordinaria per l’iscrizione all’Elenco dei Live club, con nuovi fondi pronti per sostenere la musica dal vivo in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna: nuovo bando e fondi per i Live club della regione

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