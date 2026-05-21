In difficoltà con la casa chiedono aiuto alla Caritas

C’è un’incertezza economica sul futuro della comunità. Questa l’evidenza in base alla quale il rapporto Caritas Povertà e Risorse riguardo allo scorso anno è stato intitolato ‘Affamati di Stabilità’. Crescono infatti i bisogni economici di famiglie e persone sole. A sottolinearlo ieri è stato don Emanuele Casadio, direttore della Caritas della Diocesi di Faenza-Modigliana, insieme a Donatella Di Fiore, presidente della Fondazione Pro Solidarietate, ente che ha in gestione il Centro di ascolto diocesano. Nei numeri sono leggermente di meno gli utenti che si sono rivolti al Centro di ascolto (619 persone), circa il 29% sono persone che si sono rivolte a Caritas per la prima volta, ma il 38% rientra tra le povertà croniche e intermittenti, ovvero quelle persone che si rivolgono alla Caritas da più di 5 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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