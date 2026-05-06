Ragazze molestate chiedono aiuto agli addetti alla sicurezza vigilante estrae la pistola senza puntarla | sospeso da Atm

Tre ragazze hanno chiesto aiuto agli addetti alla sicurezza della metropolitana di Milano a causa di molestie da parte di alcuni giovani. In risposta, un vigilante presente sul posto ha estratto la pistola, senza però puntarla, e questo comportamento ha portato alla sospensione dell’addetto da parte di Atm. L’episodio si è verificato in una delle stazioni della rete metropolitana della città.

Un addetto alla sicurezza della metropolitana di Milano è stato sospeso da Atm dopo aver estratto la pistola durante un intervento in stazione, in seguito alle segnalazioni di alcune ragazze che denunciavano molestie da parte di un gruppo di giovani. L’episodio risale al 21 marzo nella stazione di Stazione Cadorna, dove tre addetti alla sicurezza sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto delle giovani, infastidite da ragazzi che consumavano alcolici. Dopo che le ragazze si sono allontanate, la situazione è degenerata: uno dei giovani avrebbe rovesciato il contenuto di un bicchiere addosso a un vigilante. A quel punto, uno degli operatori, ha estratto l’arma dalla fondina, mantenendola però rivolta verso il basso e senza puntarla contro nessuno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ragazze molestate chiedono aiuto agli addetti alla sicurezza, vigilante estrae la pistola senza puntarla: sospeso da Atm Notizie correlate Molestate in metro a Milano da un gruppo di ragazzi, vigilante interviene ed estrae la pistola: sospeso da AtmUn addetto alla sicurezza nella metro di Milano ha estratto la pistola in stazione dopo che alcune ragazze erano state molestate da una banda di... Leggi anche: Vigilante Atm estrae la pistola: sospeso. L’azienda: “Nessuna legittima difesa”