In centro storico meno posti auto e sempre più multe elevate nelle ore notturne

Nel centro storico di Parma, i residenti si trovano ad affrontare una diminuzione dei posti auto disponibili, accompagnata da un incremento delle sanzioni elevate nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino. La riduzione degli spazi destinati alla sosta si combina con un aumento delle multe, rendendo difficile la gestione dei veicoli durante le ore notturne. La situazione interessa principalmente le aree centrali, dove le restrizioni e le sanzioni vengono applicate più frequentemente.

"Nel centro storico di Parma la situazione dei parcheggi per i residenti è diventata insostenibile: meno posti auto disponibili e un numero sempre maggiore di multe elevate nelle ore notturne e del primo mattino. È una gestione che penalizza chi vive quotidianamente il centro e che ormai ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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CENTRO STORICO AL COLLASSO TERAMO SI STA SPEGNENDO TRA UFFICI CHIUSI, PARCHEGGI CHE SPARISCONO

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