Controlli nelle ditte di autonoleggio due multe in centro storico
I carabinieri della stazione di Piazza Dante, insieme alla polizia municipale, hanno eseguito controlli presso alcune aziende di autonoleggio nel centro storico. Durante le verifiche sono state elevate due multe a causa di irregolarità riscontrate nelle attività di noleggio veicoli. Le operazioni sono state finalizzate a verificare il rispetto delle norme vigenti nel settore.
I carabinieri della stazione di Piazza Dante, con il supporto della polizia municipale, hanno effettuato una serie di accertamenti nei confronti di alcune attività di noleggio veicoli. In particolare, è stata sanzionata una 23enne residente a Catania, titolare di un’attività di autonoleggio situata nei pressi di Piazza Duomo, poiché è stata contestata l'affissione di materiale pubblicitario senza autorizzazione amministrativa. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione pari a 430 euro. Multato anche un 36enne residente a Catania, titolare di un autonoleggio situato in via Plebiscito, poiché è stata accertata l’occupazione abusiva di suolo pubblico connessa all’attività commerciale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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