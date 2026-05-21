In centinaia per il progetto Nova | Nuove idee per il campo largo

Centinaia di persone si sono radunate per discutere del progetto Nova, un'iniziativa volta a raccogliere e integrare idee provenienti dalla base per il programma elettorale del campo largo. L'incontro ha visto la presentazione di proposte e progetti provenienti da diverse realtà, con l'obiettivo di creare un'agenda condivisa di lavori e interventi. Durante la giornata sono stati evidenziati i punti principali e le priorità emerse dal confronto tra i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui