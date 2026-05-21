In centinaia per il progetto Nova | Nuove idee per il campo largo
Centinaia di persone si sono radunate per discutere del progetto Nova, un'iniziativa volta a raccogliere e integrare idee provenienti dalla base per il programma elettorale del campo largo. L'incontro ha visto la presentazione di proposte e progetti provenienti da diverse realtà, con l'obiettivo di creare un'agenda condivisa di lavori e interventi. Durante la giornata sono stati evidenziati i punti principali e le priorità emerse dal confronto tra i partecipanti.
Un’agenda condivisa di lavori per mettere a punto le proposte arrivate dal basso da inserire nel programma elettorale del campo largo. Ha fatto tappa anche a Pisa "Nova - Parola all’Italia", il progetto di democrazia partecipativa promosso dal Movimento 5 Stelle che sabato ha riunito centinaia di militanti alla Stazione Leopolda. "I tavoli emersi - spiega Valeria Marrocco, responsabile Nova Ost Pisa - hanno affrontato questioni molto diverse tra loro ma accomunate dalla richiesta di un modello di sviluppo più equo, sostenibile e vicino ai bisogni delle persone. Ampio spazio è stato dedicato ai temi del lavoro, della sanità e della scuola.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
¡Renació! Ella pensó que él rogaría de rodillas, pero él se fue sin mirar atrás!
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Ho come il sospetto che la notizia che era circolata a un certo punto, ovvero che Spielberg stesse lavorando a un film sul 7 ottobre, si sia dissolta quietamente nel nulla per una serie di ragioni, alcune intuibili, altre legate alla quantità assolutamente ingestibile x.com
Supernova in una galassia! reddit
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