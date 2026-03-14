Nuove alchimie nel campo largo | Progetto Concittadino stringe un patto federativo con i decariani

Durante un vertice del campo largo con la sindaca, il consigliere comunale ha annunciato un nuovo accordo federativo tra Progetto Concittadino e il Gruppo Misto - Prossima, guidato dal decariano. La notizia è stata comunicata pubblicamente da Antonio De Sabato, che ha rotto il silenzio e ha spiegato che l’intesa riguarda un’alleanza politica tra le due forze.

A margine del vertice del campo largo con la sindaca, il consigliere comunale Antonio De Sabato rompe il silenzio e annuncia un’alleanza politica, attraverso un patto federativo, tra Progetto Concittadino e il Gruppo Misto - Prossima, guidato dal decariano Antonello Di Paola, “sulla scia dell’esperienza regionale e del metodo che Decaro ha portato nell’ultima competizione, tracciando la rotta verso un nuovo campo largo e una fase politica nuova”. Naturalmente, si augurano che la sindaca Maria Aida Episcopo possa tenere dentro questa esperienza. “Siamo veramente lieti di aver trovato questa intesa programmatica, nel metodo, sui temi, sui contenuti, per rinvigorire e dare continuità alla mia candidatura alle Regionali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Comunali, dal M5S ultimatum al campo largo: “Il tempo stringe”Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle richiama le forze del campo largo alla costituzione di un tavolo di confronto per... Roma 2027, dal patto con Renzi al dialogo con Calenda: il campo largo di Gualtieri vira al CentroIl patto con Renzi, il dialogo aperto con Calenda, la “benedizione” del progetto civico di Onorato.