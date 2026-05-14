Il Movimento 5 Stelle ha avviato il progetto 'Nova' con incontri dedicati ai cittadini, chiamati a contribuire alla definizione delle proposte per il programma di governo della coalizione progressista. L’iniziativa, intitolata 'Nova - Parola all’Italia', mira a raccogliere idee e suggerimenti attraverso incontri diretti nei territori. Questa apertura coinvolge nuovi iscritti e si concentra sull’ascolto delle esigenze locali per formulare le priorità politiche.

Partono gli incontri di Nova - Parola all’Italia, il nuovo percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle "per costruire, tramite l’ascolto diretto dei territori, le priorità del programma di governo della coalizione progressista". Un percorso che vedrà incontri in 100 città italiane, "aperti a tutti". A Rimini l’appuntamento è fissato per questo sabato al Centro congressi di Sgr, a partire dalle 9,30. "Non sarà il solito convegno dove c’è chi parla e chi ascolta – assicurano dal M5s – Useremo il metodo open space technology: ci si siede in cerchio e chiunque dei partecipanti potrà proporre liberamente un tema: lavoro, economia, mobilità, ambiente, welfare, salute, cultura, formazione, democrazia e tanti altri".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il M5s spalanca le porte con ’Nova’. Largo a nuovi iscritti e idee: "per costruire il programma"

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