Un’indagine condotta negli ultimi mesi ha portato alla luce conversazioni e contenuti condivisi online da alcuni adolescenti di Siena, che coinvolgevano commenti razzisti e minacce. I messaggi, secondo quanto riferito, erano presi sul serio e non si trattava di semplici scherzi. Durante le indagini sono state trovate armi vere e video che mostrano abusi su neonati. Le autorità hanno ascoltato anche i genitori di un ragazzo che ha riferito di essere stato avvicinato da giovani che gli avevano parlato di armi.

Siena, 19 maggio 2026 – Un’inchiesta iniziata nell’estate del 2025 grazie ai genitori di un ragazzo (estraneo ai fatti) che hanno segnalato quello che era successo al figlio: “E’ stato avvicinato – raccontarono alla polizia – da giovani che gli hanno prospettato la possibilità di avere armi”. https:www.lanazione.itvideodenunciati-i-ragazzini-razzisti-di-siena-il-capo-della-mobile-non-era-uno-scherzo-facevano-sul-serio-v4al8a6f E’ partita da qui l’indagine che ha portato la Digos di Siena a denunciare 13 minorenni per apologia di fascismo, odio razziale, detenzione di armi e di materiale pedopornografico. I “ baby suprematisti bianchi”, con la mente bacata da idee razziste e violente, sono tutti compagni di scuola, appartengono a famiglie di ceto medio e risiedono tutti a Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le chat dell’orrore dei ragazzini razzisti di Siena. “Facevano sul serio, non era goliardia”. Armi vere e video con abusi su neonati

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