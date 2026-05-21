In carrozza da Spoleto ad Assisi | viaggio paradriving Umbria la quinta edizione

È iniziata la quinta edizione del viaggio in carrozza tra Spoleto e Assisi, un evento che coinvolge appassionati di paradriving in tutta la regione. La manifestazione mira a promuovere l’inclusione e l’integrazione attraverso lo sport, utilizzando cavalli e carrozze come strumenti di unione tra le comunità. Durante l’evento, i partecipanti percorrono un itinerario che attraversa alcune delle zone più caratteristiche dell’Umbria, con l’obiettivo di mettere in risalto il cuore verde della regione.

“L’Umbria è ed ha un cuore verde che batte. Vorremmo lanciare un forte messaggio di inclusione e integrazione attraverso lo sport, i cavalli e le carrozze”. Con queste parole Mirella Bianconi, presidente della Fise (Federazione italiana sport equestri) Umbria, ha riassunto lo spirito che muove la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Guerra e conflitti internazionali, la proposta del Pd Umbria: una manifestazione per la Pace ad AssisiUna grande manifestazione nazionale per celebrare la Pace e i valori di fratellanza e condivisione.

Ad Assisi la 24esima edizione del concerto "Con il cuore, nel nome di Francesco". I progetti sostenutiNell’anno dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, i frati del Sacro Convento rinnovano la propria vicinanza ai bisognosi in Italia e...

Con 'In carrozza da Spoleto ad Assisi', il viaggio paradriving in UmbriaSport, inclusione e territorio, sono le parole d'ordine della quinta edizione di 'In carrozza da Spoleto ad Assisi', il viaggio paradriving in Umbria, concepito con carrozze guidate o attrezzate per a ... ansa.it

Quinta edizione di In carrozza da Spoleto ad Assisi Presentato a Palazzo Cesaroni il Viaggio Paradriving Umbria, concepito con carrozze guidate o attrezzate per accogliere persone con disabilità. Si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno tinyurl.com/ycde43dy x.com

In Umbria si va in carrozza da Spoleto ad AssisiUn viaggio spirituale e culturale in carrozza attraverso i luoghi legati alla vita di San Francesco d’Assisi, tra storia, natura e tradizione, che porta avanti un forte messaggio di pace, inclusione e ... umbria24.it