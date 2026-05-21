In carrozza da Spoleto ad Assisi | viaggio paradriving Umbria la quinta edizione

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la quinta edizione del viaggio in carrozza tra Spoleto e Assisi, un evento che coinvolge appassionati di paradriving in tutta la regione. La manifestazione mira a promuovere l’inclusione e l’integrazione attraverso lo sport, utilizzando cavalli e carrozze come strumenti di unione tra le comunità. Durante l’evento, i partecipanti percorrono un itinerario che attraversa alcune delle zone più caratteristiche dell’Umbria, con l’obiettivo di mettere in risalto il cuore verde della regione.

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“L’Umbria è ed ha un cuore verde che batte. Vorremmo lanciare un forte messaggio di inclusione e integrazione attraverso lo sport, i cavalli e le carrozze”. Con queste parole Mirella Bianconi, presidente della Fise (Federazione italiana sport equestri) Umbria, ha riassunto lo spirito che muove la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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