Guerra e conflitti internazionali la proposta del Pd Umbria | una manifestazione per la Pace ad Assisi

Il Pd dell'Umbria ha annunciato l'organizzazione di una manifestazione nazionale ad Assisi, dedicata alla Pace e ai valori di fratellanza e condivisione. La proposta nasce in risposta agli attuali scenari di guerra e alla crisi che interessa diversi paesi nel mondo. L’evento mira a rappresentare un momento simbolico per promuovere unità e speranza in un momento di tensioni internazionali. La data e i dettagli dell’organizzazione non sono ancora stati comunicati.

Una grande manifestazione nazionale per celebrare la Pace e i valori di fratellanza e condivisione.La proposta viene dal Pd Umbria per dar vita, simbolicamente, a una nuova fase mondiale a fronte degli scenari di guerra internazionali e della grave crisi che sta colpendo numerosi paesi. Nel corso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Jovanotti ad Assisi per l’800° anniversario di San Francesco: “Una bella esperienza, speriamo porti pace”Domenica mattina il cantante Lorenzo Jovanotti Cherubini ha visitato la Basilica di Assisi per contemplare i resti mortali di San Francesco d’Assisi,... Manifestazione contro la guerra e per il disarmo: appuntamento in Piazzale della PaceSabato 7 marzo alle 10 cittadini e associazioni si ritroveranno nel centro città con lo slogan "No alla guerra, sì al disarmo" Una manifestazione...