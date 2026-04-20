Primo Maggio il governo Meloni frena sugli aumenti di stipendio e rinnova i bonus che ci sono già

Il governo Meloni ha annunciato di aver cancellato alcune delle proposte di aumento degli stipendi e dei bonus precedentemente discusse nel decreto Primo maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente, mentre alcune misure già esistenti sono state confermate e rinnovate. La revisione delle proposte ha portato a un cambio di strategia rispetto alle proposte iniziali del decreto, che prevedevano interventi specifici nel settore del lavoro.

Il governo Meloni ha deciso di fare marcia indietro su diverse delle novità che erano state annunciate - pur in via informale - nel decreto Primo maggio. Sia per carenza di soldi, sia per non pestare i piedi ai sindacati e alle associazioni datoriali. Nel decreto ci sarà il rinnovo di alcuni bonus per le assunzioni di giovani e donne già in vigore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Tutti gli aumenti in busta paga promessi dal governo Meloni con il decreto Primo maggioIl governo ha fatto circolare la bozza di un decreto che dovrebbe adottare in vista del Primo maggio.

Decreto Primo maggio, le ipotesi del governo Meloni: bonus giovani under 35, sostegni ai rider e ZesIl governo Meloni sta studiando le misure che potrebbero entrare nel decreto Primo maggio, che dovrebbe essere approvato dal Cdm del prossimo 30...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Da stipendi ad assunzioni, possibili misure del decreto Primo Maggio; Governo non attua la delega sui salari equi: cosa resta nel decreto Primo maggio; Decreto Primo Maggio, proroga del bonus giovani e fringe benefit a 3.000 euro: tutte le novità; Decreto Primo Maggio: cosa salvare (e cosa no) nella bozza.

Primo Maggio, il governo Meloni frena sugli aumenti di stipendio e rinnova i bonus che ci sono giàIl governo Meloni ha deciso di fare marcia indietro su diverse delle novità che erano state annunciate – pur in via informale – nel decreto Primo maggio. Sia per carenza di soldi, sia per non pestare ... fanpage.it

Il governo prepara il provvedimento del primo maggio con il rafforzamento del taglio del cuneo fiscale e la conferma di detrazioni e bonusIl governo prepara il provvedimento del primo maggio con il rafforzamento del taglio del cuneo fiscale e la conferma di detrazioni e bonus ... lanuovasardegna.it

Rimini. Il concertone del Primo Maggio si fa in quattro: con il Marecchia Fest, un villaggio per tutta la famiglia facebook

Sale sul palco del Primo Maggio Roma portando con sé un mondo fatto di emozioni sincere e sonorità profonde. A #1m2026 Sissi x.com