La Corte Europea di Giustizia ha stabilito che la detenzione di migranti in centri di permanenza in Albania è conforme alle normative europee. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario che ha coinvolto vari ricorsi e analisi legali, confermando la legittimità delle pratiche adottate e respingendo le contestazioni sulla compatibilità con il quadro normativo dell’Unione. La sentenza rappresenta un passaggio importante nel dibattito sulle politiche migratorie e sui diritti dei migranti.

ROMA, 23 APR – “Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni,.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti in Cpr Albania, Corte UE: compatibile con le norme europee

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