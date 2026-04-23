L’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che l’accordo tra Italia e Albania riguardante i centri di permanenza per i rimpatri è conforme alle normative europee su rimpatri e asilo. La decisione si basa su un’analisi legale che conferma la compatibilità del testo con le leggi comunitarie. La pronuncia non rappresenta una sentenza definitiva, ma indica come potrebbe essere interpretata la questione in sede giudiziaria.

L’accordo Italia-Albania sui cpr è “ compatibile ” con le norme Ue in materia di rimpatri e asilo. Il parere, non vincolante, arriva dall’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Nicholas Emiliou, che anticipa la sentenza dei giudici di Lussemburgo che, quella sì, stabilirà l’effettiva correttezza dell’intesa con il Paese extra-Ue. Intanto, però, Giorgia Meloni esulta: “Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete”, ha scritto sui social.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per l’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue l’accordo Italia-Albania sui migranti è compatibile con le norme europee

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