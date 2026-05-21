Pedro Almodóvar è tornato al festival di Cannes sette anni dopo Dolor y gloria con un altro film “pesantemente” autobiografico. Si tratta di Amarga Navidad, che arriva nelle sale italiane il 21 maggio, a un paio di giorni dall’anteprima sulla Croisette. In Dolor y gloria, il protagonista, Salvador Mallo, interpretato da Antonio Banderas, era un noto regista in crisi, tra calo di ispirazione e magagne fisiche. Così, in Amarga Navidad, Raúl (Leonardo Sbaraglia) è di nuovo un regista in difficoltà che sta scrivendo una sceneggiatura con al centro un’altra regista – Elsa – la quale, a sua volta a secco di idee, “vampirizza” le vite delle persone intorno pur di mettere insieme la trama del suo nuovo film. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Amarga Navidad, Pedro Almodóvar affronta l'incubo di ogni regista: perdere l'ispirazione

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Amarga Navidad - Trailer del nuovo film del Maestro Pedro Almodovar

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