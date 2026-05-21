Martedì pomeriggio, in via Dé Togni vicino alla Basilica di Sant'Ambrogio, si è verificato un tentativo di rapina lampo in pieno centro. Un imprenditore, durante l'evento, ha reagito colpendo il rapinatore con pugni, poi lo ha consegnato alle forze dell’ordine. La polizia ha arrestato il sospettato, che è stato preso in custodia. L’episodio si inserisce in una serie di tentativi di furto che si sono verificati nel quartiere negli ultimi tempi.

Via Dé Togni, a due passi dalla Basilica di Sant'Ambrogio. Martedì pomeriggio l'ennesimo tentativo di rapina lampo in pieno centro si è trasformato in un boomerang per i banditi. Un imprenditore piemontese di 54 anni - Maxim Pioggia, tra l' presidente dell'Albese calcio - e la sua compagna stavano raggiungendo la loro auto quando sono stati affiancati da due moto. Quattro uomini in tutto. Uno dei malviventi ha strappato con violenza la collana d'oro e il prezioso Rolex Tiffany dal collo e dal polso della coppia. Ma il 54enne non ci ha pensato due volte. È sceso dalla macchina, ha inseguito il rapinatore, lo ha raggiunto e lo ha fatto cadere rovinosamente a terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Imprenditore stende rapinatore a pugni, poi lo consegna alla polizia che lo arresta

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