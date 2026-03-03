Lo cercano in tutta Europa trovato a Portogruaro | la polizia lo arresta

Un uomo ricercato in tutta Europa è stato arrestato a Portogruaro dalla polizia locale. La sua cattura è avvenuta questa mattina, martedì 3 marzo, quando gli agenti hanno consegnato il soggetto alle autorità tedesche. L’uomo, di nazionalità straniera, era ricercato per una rapina commessa diversi anni fa a Dresda, e su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dai giudici in Germania.

Stamattina i poliziotti hanno consegnato alle autorità di polizia tedesche un cittadino di nazionalità straniera, eseguendo un mandato di arresto europeo emesso dai giudici in Germania L’uomo è stato rintracciato nel territorio portogruarese e identificato dagli agenti, i quali hanno scoperto che a carico dell'uomo pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche, poiché ritenuto responsabile di una rapina compiuta a Dresda nel 2023. Eseguendo il provvedimento, la Corte d’Appello di Venezia, per le procedure di estradizione, ha disposto l’immediato trasferimento del ricercato all’aeroporto di Linate a Milano dove è stato poi preso in consegna dalle autorità tedesche. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Colleferro. Agli arresti domiciliari continua a custodire dosi di cocaina pronte per lo spaccio. La Polizia di Stato lo arresta grazie al fiuto del cane “Faro”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 15 Febbraio, il personale del Commissariato di Polizia di Colleferro, con l’ausilio...

Forza e ruba su un'auto in sosta, ma arriva la polizia e lo arrestaSi sarebbe introdotto all’interno di un veicolo nel quartiere di Veronetta per cercare di rubare la merce contenuta all’interno, ma il malvivente, un...

Una selezione di notizie su Lo cercano in tutta Europa trovato a...

Discussioni sull' argomento Definire lo stupro in base al consenso in tutta Europa; UniCredit rinnova la Certificazione EDGE in tutta Europa, confermando lo Status Global; La Russia cerca di travolgere l’Ucraina da oltre 12 anni: Putin ha un piano, e riguarda tutta l’Europa. Intervista; Borgo Mezzanone, il cuore buio dell’Europa.

Borsa, l'Europa in picchiata con la guerra in Medio Oriente. Milano chiude in forte calo, -3,92%. Corrono petrolio e gas. In aumento i rendimenti dei titoli di Stato. In calo oro e argento #ANSA x.com

L'lran minaccia vendetta contro l'Europa. LILLY TER Qualcuno gli spieghi però che noi italiani non c'entriamo nulla. Stavamo LILLY LILLYTER TER guardando Sanremo. liquidlivespage - facebook.com facebook