Su Facebook lo sfogo della donna che scacciò il rapinatore | Ora lo mandano a San Patrignano poi toglie il post

A inizio agosto 2025, una donna ha subito un tentativo di rapina nel suo negozio nel quartiere di San Jacopino a Firenze. Dopo l'episodio, ha condiviso un messaggio su Facebook in cui si lamentava che il rapinatore sarebbe stato inviato a un centro di recupero. Tuttavia, successivamente, ha rimosso il post dal suo profilo.

Il caso diventò virale perché la donna reagì al tentativo di rapina colpendo l'uomo e mettendolo in fuga, poi la decisione di cancellare il post Ad inizio agosto del 2025 subì un tentativo di rapina all'interno del suo negozio, nel quartiere di San Jacopino a Firenze. Il caso fece il giro del web perché la titolare dell'attività, Rossella La Regina, reagì nei confronti dell'uomo, pur armato di un coltello, colpendolo più volte e facendolo desistere e fuggire nel giro di poco, come si vede nel video poi diffuso. La donna poi ha deciso di cancellare il post, dandone notizia con un altro commento molto rammaricato: “Presto sarà fuori ci scommetto”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Su Facebook lo sfogo della donna che scacciò il rapinatore: "Ora lo mandano a San Patrignano", poi toglie il post Articoli correlati FdI pubblica un post per il referendum con Meloni contro i giudici: “Aiutano gli stupratori”. Poi lo toglieFdI torna a colpire le toghe per convincere gli elettori a votare sì al referendum. McGrath in fuga verso il bosco di Bormio, poi lo sfogo: la stampa norvegese lo paragona a McConaugheyNel quadro delle gare di slalom maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, una prova ha catturato l’attenzione degli appassionati per...