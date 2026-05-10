A Foggia si è verificato un caos in via Castiglione, con alcune proposte che guardano al modello spagnolo come possibile soluzione. Si discute di come questo sistema possa contribuire a gestire la situazione. Nel frattempo, si segnala che solo l'8% delle quote assegnate si trasforma in permessi di soggiorno, sollevando domande sulla reale efficacia delle assegnazioni.

? Punti chiave Come può il modello spagnolo risolvere il caos in via Castiglione?. Perché solo l'8% delle quote assegnate diventa permesso di soggiorno?. Chi deve garantire la sicurezza urbana nel distretto della Capitanata?. Come influenzeranno i nuovi flussi migratori sulla forza lavoro foggiana?.? In Breve Foggia riceve 6.800 quote di lavoratori stranieri su 14.000 totali per la Puglia.. Il 70% della forza lavoro straniera pugliese si concentra nella provincia di Foggia.. Meno dell'8% delle quote assegnate tra 2024 e 2025 diventa permesso di soggiorno.. De Santis propone il modello spagnolo per regolarizzare i lavoratori agricoli irregolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, caos in via Castiglione: De Santis punta al modello spagnolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Decreto flussi, De Santis reclama più forze dell'ordine e invoca il modello spagnolo sulle regolarizzazioniLa colluttazione avvenuta tra un 25enne originario del Gambia, con permesso di soggiorno scaduto, e una commessa ventenne in un'attività commerciale...

Decreto Flussi 2026 e sicurezza, De Santis: “Blocchiamo nuovi flussi e regolarizziamo chi è già in Italia. L’Italia segua il modello spagnolo”Decreto Flussi 2026 e sicurezza, De Santis: “Blocchiamo nuovi flussi e regolarizziamo chi è già in Italia.

Argomenti più discussi: Caos caldaie a Foggia, portale bloccato e 44mila impianti da verificare: Pasticcio burocratico; Foggia, caos del verde pubblico espressione della crisi della città; Mendolicchio (indagato nel caso Caroprese) lascia il Comune di Foggia: la fuga dei dirigenti; Foggia, caos sulle verifiche delle caldaie.