Foggia caos in via Castiglione | De Santis punta al modello spagnolo

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia si è verificato un caos in via Castiglione, con alcune proposte che guardano al modello spagnolo come possibile soluzione. Si discute di come questo sistema possa contribuire a gestire la situazione. Nel frattempo, si segnala che solo l'8% delle quote assegnate si trasforma in permessi di soggiorno, sollevando domande sulla reale efficacia delle assegnazioni.

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? Punti chiave Come può il modello spagnolo risolvere il caos in via Castiglione?. Perché solo l'8% delle quote assegnate diventa permesso di soggiorno?. Chi deve garantire la sicurezza urbana nel distretto della Capitanata?. Come influenzeranno i nuovi flussi migratori sulla forza lavoro foggiana?.? In Breve Foggia riceve 6.800 quote di lavoratori stranieri su 14.000 totali per la Puglia.. Il 70% della forza lavoro straniera pugliese si concentra nella provincia di Foggia.. Meno dell'8% delle quote assegnate tra 2024 e 2025 diventa permesso di soggiorno.. De Santis propone il modello spagnolo per regolarizzare i lavoratori agricoli irregolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Foggia, caos in via Castiglione: De Santis punta al modello spagnolo
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