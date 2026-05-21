Ildegarda la mistica dottore della Chiesa che ha reso la Fede visibile

A Bingen, città situata lungo il fiume Nahe, si trova il luogo di nascita di Ildegarda, una figura nota come mistica e dottoressa della Chiesa. Nata nel XII secolo, Ildegarda ha scritto opere che trattano di spiritualità e teologia, e ha avuto un ruolo importante nel suo tempo come consigliera e guida religiosa. La sua vita e le sue opere sono state tramandate attraverso i secoli, contribuendo a rendere visibile la fede cristiana in un'epoca di grande fermento spirituale.

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Bingen è un posto in cui Ildegarda passa inosservata. In questa città che sorge dove il fiume Nahe si getta nel Reno, i battelli attraccano e scendono i turisti, i gitanti che han scelto le crociere di un paio d’ore o quelli che viaggiano per una settimana, partiti da Basilea per sbarcare ad Amsterdam. I pacchetti completi offrono visite ai castelli, leggende di arcivescovi crudeli dati in pasto ai topi, tour del centro storico a bordo di un trenino e, soprattutto, degustazioni di vini locali accompagnati da stuzzichini. Superati i tavolini dei ristoranti, la Santa proclamata Dottore della Chiesa da Benedetto XIV– quarta donna della storia,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ildegarda, la mistica dottore della Chiesa che ha reso la Fede visibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The 3 SOUNDS You Will Hear in Your HOME Before the Blackout — Virgin Mary's URGENT Warning Sullo stesso argomento JFK Jr. ha reso questo orologio iconico. Timex lo ha reso ancora più belloAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Oggi 11 aprile, Santa Gemma Galgani: la giovane mistica che ha contemplato la Passione del SignoreGiovane mistica di grande bellezza, Santa Gemma Galgani ha contemplato particolarmente la Passione di Gesù vivendola su di sé nel corso della sua... Letture, la mistica Ildegarda di Bingen e il Padiglione alla Biennale di VeneziaVenezia , venerdì, 15. maggio, 2026 18:00 (ACI Stampa). Proprio alle spalle di una delle stazioni ferroviarie più frequentate d’Italia, a Venezia, si trova una oasi di pace e di silenzio insospettabil ... acistampa.com Rivive lo spirito di Ildegarda, la badessa divenuta DottoreLuce del suo popolo e del suo tempo: con queste parole Giovanni Paolo II ha sintetizzato con estrema efficacia la forza spirituale e il carisma di Hildegard von Bingen (10981179), figura centrale ... avvenire.it