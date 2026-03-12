Olimpiadi 2028 | la mappa per qualificarsi a Los Angeles

La Federazione Internazionale di Ginnastica ha annunciato le modalità di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La mappa dettagliata indica i criteri che le atlete devono rispettare per poter partecipare, con le competizioni previste dal 14 al 30 luglio. Le regole stabiliscono quali eventi e quali risultati saranno validi per ottenere un biglietto per le finali olimpiche.

La Federazione Internazionale di Ginnastica ha definito la mappa stradale per l’accesso alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, fissando i criteri che determineranno quali atlete rappresenteranno le loro nazioni dal 14 al 30 luglio. Il percorso di qualificazione si snoderà attraverso due Mondiali, cinque Campionati Continentali e una nuova Coppa del Mondo, con un totale di 94 atlete ammesse alla competizione. L’Italia dovrà misurarsi in questo scenario competitivo dove ogni vittoria nel concorso generale apre porte preziose verso la California. Il calendario è serrato e non ammette errori: i Mondiali del 2026 e del 2027 saranno i primi filtri decisivi per assegnare i pass olimpici sia per le squadre che per le individualiste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

