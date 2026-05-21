Il welfare al centro della sfida elettorale | Scurria rilancia le Case di quartiere confronto tra i modelli dei candidati

Il welfare è uno dei temi principali nelle elezioni a Messina, con i candidati che propongono approcci differenti sulla gestione dei servizi sociali e delle fragilità nei quartieri. Tra le proposte si distingue il rilancio delle “Case di quartiere”, strutture dedicate a offrire supporto e assistenza alla comunità locale. La discussione si concentra anche sulla riorganizzazione dei servizi sociali e sul ruolo delle istituzioni nelle zone più vulnerabili della città, riflettendo le diverse visioni dei candidati in corsa.

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