Il welfare al centro della sfida elettorale | Scurria rilancia le Case di quartiere confronto tra i modelli dei candidati
Il welfare è uno dei temi principali nelle elezioni a Messina, con i candidati che propongono approcci differenti sulla gestione dei servizi sociali e delle fragilità nei quartieri. Tra le proposte si distingue il rilancio delle “Case di quartiere”, strutture dedicate a offrire supporto e assistenza alla comunità locale. La discussione si concentra anche sulla riorganizzazione dei servizi sociali e sul ruolo delle istituzioni nelle zone più vulnerabili della città, riflettendo le diverse visioni dei candidati in corsa.
Il welfare si conferma uno dei temi più centrali e identitari della campagna elettorale a Messina. Una partita che riguarda la riorganizzazione dei servizi sociali, la gestione delle fragilità e il ruolo delle istituzioni nei quartieri, con modelli diversi che i candidati sindaco stanno mettendo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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