VI Quartiere Valbruzzi apre il comitato | il no ponte al centro della sfida elettorale

A Torre Faro, è stato inaugurato il comitato elettorale di Mariella Valbruzzi, candidata alla presidenza del VI Quartiere. L’assemblea, a cui hanno partecipato molti cittadini, si è svolta presso Casa Cariddi. Valbruzzi, sostenuta dal Partito Democratico e dal Movimento 5 StelleControcorrente, ha presentato il suo progetto, con un focus particolare sulla questione del “no ponte” come punto centrale della campagna elettorale.

Parte da Torre Faro la corsa di Mariella Valbruzzi alla presidenza del VI Quartiere. Con un’assemblea partecipata ospitata a Casa Cariddi è stato inaugurato il comitato elettorale della candidata sostenuta da Partito Democratico e Movimento 5 StelleControcorrente, alla presenza della candidata.🔗 Leggi su Messinatoday.it Dopo la vittoria al referendum il centrosinistra alle prese con le liste, al Quartiere del Ponte la candidata è ValbruzziIl successo tra capoluogo e provincia ha galvanizzato la coalizione a sostegno di Antonella Russo ma saranno da due a tre le formazioni alle... L'evento con Boldrin e il comitato elettorale della lista Fare. Il taccuino elettoraleLa primavera 2026 prevede un importante appuntamento elettorale per Arezzo e Lucignano: le amministrative del 24 e 25 maggio.