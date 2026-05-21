Il voto si avvicina è scattato il countdown | una poltrona per quattro candidati a sindaco di Reggio Calabria

Il voto si avvicina e si avvia la fase finale della campagna elettorale nel capoluogo calabrese. Quattro candidati si sfideranno per la fascia di primo cittadino, mentre sono 633 le persone che si presentano come aspiranti consiglieri comunali. Le candidature sono distribuite tra venti liste diverse, con un totale di 32 seggi disponibili nel Consiglio comunale. Le elezioni si terranno nelle giornate del 24 e 25 maggio.

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Quattro candidati a sindaco e una corazzata di 633 aspiranti consiglieri, presenti in venti liste, che i prossimi 24 e 25 maggio si contenderanno i trentadue seggi di cui si compone il Consiglio comunale di Reggio Calabria.In sfida per la conquista dello scranno più importante di Palazzo San. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reggio Calabria: i 4 candidati Sindaco sfidano il futuro in piazza? Cosa sapere I quattro candidati sindaco di Reggio Calabria si incontrano lunedì 4 maggio a Palazzo Alvaro. Reggio Calabria: sfida a quattro e coalizioni record per il votoReggio Calabria si prepara alla sfida elettorale del 24 e 25 maggio, con la scadenza per il deposito delle candidature fissata tra venerdì 24 aprile... Elezioni Reggio Calabria, la guida al voto: dubbi, domande frequenti, numeri e dettagli. Tutto quello che c’è da sapereE’ tutto pronto per le elezioni comunali di Reggio Calabria del 24 e 25 maggio. Com’è noto, si vota per eleggere il nuovo Sindaco, il nuovo Consiglio Comunale, i nuovi cinque Presidenti di Circoscrizi ... strettoweb.com Reggio Calabria. Elezioni 24-25 maggio, prosegue la campagna informativa del Comune sulle modalità di votoPer supportare gli elettori a orientarsi tra le novità di questa tornata elettorale l’Amministrazione comunale rende disponibili alcuni materiali informativi ... ilmetropolitano.it