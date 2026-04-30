Reggio Calabria | i 4 candidati Sindaco sfidano il futuro in piazza
Lunedì 4 maggio, i quattro candidati sindaco di Reggio Calabria si riuniscono a Palazzo Alvaro per un confronto pubblico. L’evento si svolge in piazza e rappresenta un momento di discussione tra le diverse proposte politiche in vista delle prossime elezioni. La presenza di tutti i candidati rende l’appuntamento uno degli eventi principali della campagna elettorale in città.
? Cosa sapere I quattro candidati sindaco di Reggio Calabria si incontrano lunedì 4 maggio a Palazzo Alvaro.. Il dibattito organizzato dalla rete DEMOS punta a integrare la cittadinanza nelle nuove Macro Aree.. Lunedì 4 maggio alle ore 17.00, la Sala Perri di Palazzo Alvaro a Piazza Italia ospiterà un confronto decisivo tra i quattro candidati alla carica di Sindaco di Reggio Calabria per discutere il ruolo della cittadinanza nella gestione della città. L’appuntamento, organizzato dalla rete informale DEMOS, mira a mettere a confronto i leader in lizza con le istanze di una partecipazione civica che non vuole più limitarsi a ricevere servizi, ma punta a diventare un pilastro fondamentale della governance locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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