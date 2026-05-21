Il voto alle donne rappresenta un capitolo importante nella storia politica e sociale del Paese, raccontato attraverso immagini e documenti d’epoca. Le fotografie e i materiali del fondo Patellani mostrano scene di comizi, manifesti elettorali, scritte sui muri e manifestazioni pubbliche che si sono svolte nel corso degli anni. Questi materiali offrono uno sguardo diretto su momenti di mobilitazione e partecipazione femminile nel contesto delle elezioni, testimoniando le tappe di un percorso di inclusione e conquista dei diritti civili.

I comizi e i manifesti elettorali, le scritte sui muri e le manifestazioni sotto la statua di Vittorio Emanuele II. L’uscita dall’ufficio elettorale e la festa in piazza Duomo l’11 giugno 1946. In occasione dell’80esimo anniversario del voto che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e Repubblica, il Museo nazionale di fotografia presenta “Donna Repubblica. I giorni del referendum“. Attraverso un percorso espositivo fatto di stampe originali, negativi e materiali d’archivio provenienti dal Fondo Federico Patellani - oltre 620mila unità di proprietà degli eredi, in comodato d’uso a Regione e in deposito al Munaf - si racconta un periodo cruciale dell’Italia del Novecento: la fine della seconda guerra mondiale, il voto alle donne, il referendum e l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea Costituente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il voto alle donne, un racconto corale. Gli scatti storici del fondo Patellani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Meloni e Francesca Lollobrigida unite per gli 80 anni del voto alle donneGiorgia Meloni usa una metafora sportiva per parlare della parità di genere: "La vera libertà per me resta potersi guadagnare sul campo la propria...

Napoli celebra gli 80 anni del voto alle donne: al via il programma diffuso di Marzo Donna 2026In occasione dell’80° anniversario del diritto di voto alle donne, il Comune di Napoli lancia l’edizione 2026 di Marzo Donna, una rassegna diffusa...

Il voto alle donne, un racconto corale. Gli scatti storici del fondo PatellaniI comizi e i manifesti elettorali, le scritte sui muri e le manifestazioni sotto la statua di Vittorio Emanuele II. L’uscita dall’ufficio elettorale e la festa in piazza Duomo l’11 giugno 1946. In ... ilgiorno.it

Trasfigurazioni: danza e arte alla Ricci Oddi per gli 80 anni del voto alle donneDal 5 al 7 giugno 2026, con cerimonia di inaugurazione il 2 giugno, dAS_de Arte Saltandi celebra l’ottantesimo anniversario del voto femminile in Italia (2 giugno 1946) con Trasfigurazioni - ritratti ... ilpiacenza.it