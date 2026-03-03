La Presidente del Consiglio e Francesca Lollobrigida hanno partecipato insieme alle celebrazioni per gli 80 anni del diritto di voto alle donne. Durante l’evento, la Presidente ha dichiarato che lo Stato non deve decidere a tavolino quante donne debbano occupare determinati ruoli, ma piuttosto garantire che il processo sia equo e trasparente. La cerimonia ha visto la presenza di diverse autorità e rappresentanti istituzionali.

Giorgia Meloni usa una metafora sportiva per parlare della parità di genere: "La vera libertà per me resta potersi guadagnare sul campo la propria posizione e non aspettare che quella posizione venga concessa. Ho sempre pensato che il compito dello Stato non sia stabilire a tavolino quante donne debbano ricoprire determinate posizioni in ogni ambito perché lo Stato non può giocare la partita al posto delle persone, quello che però lo Stato deve riuscire a fare è garantire che la partita non sia truccata, che non ci sia cioè una metà campo in piano e un'altra in salita, metà pista libera e metà pista piena di ostacoli". Parole chiare con cui la premier ha sottolineato il percorso per la parità di genere, partendo dal suffragio universale ottenuto 80 anni fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meloni e Francesca Lollobrigida unite per gli 80 anni del voto alle donne

Verona celebra le madri della Repubblica per l'8 marzo e gli 80 anni del voto alle donne: «La questione femminista al centro»Un calendario diffuso, oltre ottanta appuntamenti, più di due mesi di iniziative.

L’anniversario della democrazia 80 anni dal primo voto alle donneNel 2026 l’Italia celebra un anniversario che ha segnato una svolta profonda nella sua storia democratica: ottant’anni fa, nel 1946, le donne...

Approfondimenti e contenuti su Francesca Lollobrigida

Temi più discussi: La grande dinastia dei Lollobrigida: dalla diva al ministro, alla campionessa. Ma sono davvero parenti?; A Sanremo 2026 l'atleta Francesca Lollobrigida, parente del ministro, dell'attrice e del direttore di RaiSport; Francesca Lollobrigida: Lo sport sia un diritto, deve essere accessibile a tutti; Lollobrigida, ovazione a Sanremo dopo Milano Cortina: Perso l'attimo per selfie con Pausini. Olimpiadi 2030? Mai dire mai.

Francesca Lollobrigida chi è? Biografia, età, altezza, carriera, Medaglie, figli e marito, Instagram e vita privataFrancesca Lollobrigida: oro olimpico 2026, record e carriera della campionessa italiana Francesca Lollobrigida (Frascati, 7 febbraio 1991) è una pattinatrice di velocità su ghiaccio italiana, due volt ... spettegolando.it

Francesca Lollobrigida è parente di Gina Lollobrigida?/ La campionessa spiega: Sono onorata…Francesca Lollobrigida e Gina Lollobrigida sono parenti? La campionessa chiarisce il suo legame con l'indimenticabile attrice ... ilsussidiario.net

Francesca Lollobrigida parla a #Verissimo della malattia della mamma: “Abbiamo imparato da lei che non bisogna mai smettere di lottare” - facebook.com facebook

DAI GIOCHI… … al palco di Sanremo! Le nostre campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi si sono prese la standing ovation dell’Ariston! Lo sport vince sempre, anche quando la musica è al centro! #ItaliaTeam @fisg_it @Fisiofficial x.com