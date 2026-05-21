Dopo più di tre anni, il Volto Santo è stato rimesso nel suo luogo originale all’interno del tempietto di Matteo Civitali, situato nella cattedrale di Lucca. Il restauro, iniziato circa quattro anni fa, ha richiesto circa 1.266 giorni di lavori. Ora l’opera è di nuovo visibile ai fedeli e ai visitatori, che potranno ammirarla nel suo spazio tradizionale. Questa operazione si inserisce nel percorso di conservazione e tutela dell’antica scultura lignea.

Dopo 1.266 giorni il Volto Santo è tornato nel tempietto di Matteo Civitali nella chiesa cattedrale di Lucca. Ieri mattina, fra le ore 8 e le 12, si sono svolte le operazioni di messa in sicurezza e quindi di movimentazione, dal laboratorio di restauro al tempietto. Il laboratorio di restauro era stato allestito nell’autunno 2022 nel transetto nord della stessa chiesa cattedrale, poi nella mattinata del primo dicembre 2022 era scattata la prima movimentazione con l’uscita dal tempietto di Matteo Civitali, che custodisce il Volto Santo dal 1484. All’inizio del restauro nessuno poteva ancora immaginare quali importanti novità sarebbero emerse dall’intervento che si era reso necessario per lo stato di degrado dell’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Volto Santo torna a casa. In Duomo dopo il restauro

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