Marina Berlusconi? Macché quella è Elodie il nuovo restauro a San Lorenzo in Lucina con lo stesso autore | dopo Meloni il nuovo volto – Il video

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina è stato presentato un nuovo affresco, attirando l’attenzione sui social e generando molte discussioni. In particolare, alcuni utenti hanno ipotizzato che il volto rappresentato fosse quello di figure pubbliche molto note, dando origine a vari commenti e confronti. Tuttavia, un rappresentante della chiesa ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire che il volto raffigurato non corrisponde a nessuna delle persone menzionate online.

Il nuovo affresco della basilica di San Lorenzo in Lucina continua a far discutere, e stavolta tocca al responsabile della chiesa intervenire per stoppare il toto-volto partito sui social. A finire nel mirino è l’angelo che ha preso il posto della precedente raffigurazione, dopo che si era scatenato un dibattito sulla somiglianza con la premier Giorgia Meloni. Non manca chi sui social già associa la nuova immagine al volto della cantante Elodie. Ma ci sarebbe anche una nutrita schiera di persone convinte che l’autore, sempre lo stesso, si sia lanciato in un omaggio stavolta a Marina Berlusconi. ipotesi che monsignor Daniele Micheletti respinge senza mezzi termini. 🔗 Leggi su Open.online

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