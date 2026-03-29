Il restauro del Volto Santo si è concluso nel settembre scorso, anche se sono ancora da completare alcune piccole lavorazioni. La riapertura al pubblico del Tempietto è prevista entro la fine di giugno. Il lavoro di intervento si è concentrato sulla conservazione e sulla riparazione delle parti più danneggiate, senza modificare l’aspetto originale dell’opera.

Il restauro del Volto Santo era terminato nel settembre scorso, anche se "restano da fare alcune piccole cose". Il monumentale crocifisso ligneo policromo del IX secolo conservato da oltre mille anni nella chiesa cattedrale di Lucca, simbolo identitario della città e simulacro miracoloso che fu noto e venerato in tutta Europa, per adesso resta nel laboratorio di restauro. Il ritorno nel tempietto è previsto entro fine giugno prossimo. La scultura rappresenta un Christus triumphans, vittorioso sulla morte e sul male, ed è uno dei tre più antichi crocifissi lignei monumentali d’occidente ancora esistenti e il meglio conservato. Il Volto Santo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il restauro del Volto Santo. Il ritorno nel Tempietto entro la fine di giugno

Articoli correlati

Leggi anche: Centro per l'autismo nel parco Cillarese: "Fine lavori entro il 30 giugno"

Bellezza ovunque. Il Volto Santo dopo il restauroIl Volto Santo e il restauro di cui è stato oggetto saranno l’argomento dell’incontro di domani, che avrà inizio alle 10 a Palazzo Ducale.

Tutto quello che riguarda Volto Santo

Temi più discussi: Restaurato il tempietto del Volto Santo di Lucca: scoperti resti della cappella medievale e di una pittura policroma; Volto Santo di Lucca: il restauro del tempietto rivela una cappella medievale; Il restauro del Volto Santo. Il ritorno nel Tempietto entro la fine di giugno; Tempietto del Volto Santo, il restauro è finito e ha svelato una croce medievale.

Lucca, terminato il restauro del tempietto del Volto Santo nella CattedraleLUCCA. Dopo la fine del restauro del Volto Santo di Lucca, il monumentale crocifisso ligneo policromo del IX secolo conservato da oltre mille anni nella Cattedrale di Lucca, è la volta del tempietto c ... msn.com

Volto Santo di Lucca: il restauro del tempietto rivela una cappella medievaleConcluso il restauro del tempietto del Volto Santo, a Lucca: emerse pitture medievali e decorazioni rinascimentali sconosciute ... exibart.com

Portati alla luce resti dell'antecedente cappella medievale. Scoperta una pittura murale policroma che rappresenta una grande croce, concepita come fondale del Volto Santo. Per la prima volta visibile al pubblico dal 28 marzo al 19 aprile - facebook.com facebook

Concluso il restauro del tempietto del Volto Santo all’interno della Cattedrale di San Martino, a Lucca: emerse pitture medievali e decorazioni rinascimentali finora sconosciute x.com