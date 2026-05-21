Il vino italiano rallenta ancora

Negli ultimi mesi, il settore del vino italiano ha mostrato segnali di rallentamento, interrompendo la fase di crescita che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Le vendite all’estero e sul mercato interno hanno registrato diminuzioni rispetto ai periodi precedenti, segnando una pausa nella progressione. Le aziende del settore stanno affrontando sfide legate a variabili di mercato e a crisi di produzione. I dati ufficiali evidenziano un calo generalizzato nelle esportazioni e nelle vendite, senza indicazioni di una ripresa immediata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Negli ultimi mesi il vino italiano ha smesso di raccontarsi come un comparto in crescita permanente. I numeri pubblicati dall’Area Studi di Mediobanca nel report Il settore vinicolo in Italia (edizione 2026) restituiscono l’immagine di un settore ancora forte, ma costretto a confrontarsi con un mercato più selettivo, consumi in calo e una domanda internazionale meno brillante. Le vendite complessive dei principali produttori italiani arretrano del 2,8 per cento rispetto al 2024, con una flessione più marcata all’estero (-3,4 per cento) rispetto al mercato domestico (-2,2 per cento). Non è un vero crollo, ma un rallentamento diffuso che colpisce soprattutto le imprese di minori dimensioni e quelle più esposte sul piano patrimoniale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il vino italiano rallenta ancora ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Solito al Gradisca Sullo stesso argomento Pil italiano a +0,2% nel primo trimestre 2026, la nostra economia rallentaNel primo trimestre del 2026 l’economia italiana ha continuato a crescere, ma a un ritmo sempre più debole. Leggi anche: L'economia in provincia rallenta, previsione prudente per il 2026. Ma l'export resta ancora solido Vino, frenano le vendite: pesa l’export (Usa a -6,3%) ma anche gli italiani bevono sempre menoL’Italia resta primo produttore mondiale: si conferma il predominio del Veneto, che concentra oltre un terzo del valore dell’export italiano e circa un quarto della produzione nazionale ... corriere.it Bilancio negativo per il vino italiano. Nuovi prodotti e mercati emergenti per reagireNel 2025 i maggiori produttori hanno segnato un calo delle vendite del 2,8%. Il Veneto si conferma la regione principale, Cantine Riunite-GIV in testa alla ... repubblica.it