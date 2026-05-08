L' economia in provincia rallenta previsione prudente per il 2026 Ma l' export resta ancora solido
L’economia della provincia di Forlì-Cesena mostra segnali di rallentamento, con una previsione prudente per il 2026. Secondo gli ultimi dati degli Scenari Prometeia di aprile, elaborati dal Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e dall’Osservatorio della Camera di commercio della Romagna, si prevede un anno di crescita moderata. Nonostante questo, il settore dell’export rimane ancora forte e stabile rispetto ai periodi precedenti.
Un futuro all’insegna della stabilità cauta per la provincia di Forlì-Cesena. Secondo gli ultimi Scenari Prometeia di aprile, elaborati dal Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e dall’Osservatorio della Camera di commercio della Romagna, il 2026 si prospetta come un anno di crescita moderata, con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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